16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-3
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
2-0
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-2
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
2-1
16 Kasım
İsrail-Moldova
1-156'
16 Kasım
İtalya-Norveç
1-053'
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1UZO

Merkezefendi Belediyesi Basket, TOFAŞ'ı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Pamukkale Üniversitesi Salonu'nda ağırladığı TOFAŞ'ı 78-72 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği TOFAŞ'ı 78-72 yendi.
 
Salon: Pamukkale Üniversitesi
 
Hakemler: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin
 
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 3, Bleijenbergh 10, Roko Badzim 21, Omic 8, Ömer Can İlyasoğlu 8, Cazalon, Hawkins 15, Mahir Ağva 11, Erbey Kemal Paltacı
 
TOFAŞ: Perez, Yiğitcan Saybir 14, Blazevic 9, Besson 14, Furkan Korkmaz 2, Özgür Cengiz 2, Whaley 7, Tolga Geçim 1, Kidd 2, Lewis 5, Thomasson 16
 
1. Periyot: 16-17
 
Devre: 38-35
 
3. Periyot: 62-48
 
Beş faulle oyundan çıkan: 34.82 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
