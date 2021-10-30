İtalya Ligi'nde 11. hafta maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ile Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Lazio karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.



Lazio'nun gollerini 18. dakikada Pedro ve 74. dakikada Ciro Immobile kaydetti. Atalanta'nın golleri 45. dakikada Duvan Zapata ve 90+4. dakikada Marten de Roon'dan geldi.



Milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmaa 11'de başlarken, son golde de asist yapan isim oldu.



Bu beraberliğin ardındna Atalanta 19, Lazio ise 18 puana yükseldi.



İtalya Ligi'nde gelecek hafta Atalanta, Cagliari'ye konuk olacak. Lazio, Salernitana'yı ağırlayacak.





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