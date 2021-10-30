Merih Demiral asist yaptı! Atalanta, Lazio'dan puan aldı

İtalya Ligi'nde Atalanta, Lazio'yu ağırladığı maçta 1 puanı son dakikada kurtardı. 90+4'teki golde Merih Demiral asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Merih Demiral asist yaptı! Atalanta, Lazio'dan puan aldı
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30 Ekim 2021 18:01
İtalya Ligi'nde 11. hafta maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ile Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Lazio karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Lazio'nun gollerini 18. dakikada Pedro ve 74. dakikada Ciro Immobile kaydetti. Atalanta'nın golleri 45. dakikada Duvan Zapata ve 90+4. dakikada Marten de Roon'dan geldi.

Milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmaa 11'de başlarken, son golde de asist yapan isim oldu.

Bu beraberliğin ardındna Atalanta 19, Lazio ise 18 puana yükseldi.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Atalanta, Cagliari'ye konuk olacak. Lazio, Salernitana'yı ağırlayacak.


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