Mensah: "Daha çok çalışmalıyız"

Beşiktaş'ta Bernard Mensah, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Mensah: 'Daha çok çalışmalıyız'
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06 Kasım 2020 22:20
Beşiktaş'ta Bernard Mensah, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi. Mensah açıklamasında; "İlk yarıda topu orta sahada gerektiği kadar tutamadık. Bu bir gerçek. İkinci yarıda kırmızı karta kadar iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra olmadı, futbol bu. Futbolda maalesef böyle şeyler oluyor." dedi.

Mensah açıklamasının devamında; "Çok çalışmalıyız. Derbiler, zorlu maçlar var. Tüm puanlara talibiz. Bu puanları bizi desteklemek isteyenler için kazanmak istiyoruz." dedi.



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