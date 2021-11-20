Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Menemenspor, Balıkesirspor'u konuk etti. Mücadele, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Menemenspor'un gollerini 11. dakikada Ahmet Sagat ve 52. dakikada Emre Özer kaydetti. Balıkesirspor'un tek golü ise 63. dakikada Abraham Nwankwo'dan geldi.



2 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Menemenspor, 14 puana ulaştı. Ligde adeta bir kabus yaşayan Balıkesirspor ise bu maçla birlikte üst üste 7. mağlubiyetini aldı ve ligin son sırasında yer aldı.



Gelecek hafta Menemenspor, deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor ise Manisa FK'yı konuk edecek.



Stat: Menemen İlçe



Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Kemal Elmas



NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu, Ahmet Sağat (Dk. 83 Pote), Sinan Akgöl, Emre Özer (Dk. 78 Cem Çelik), Oğuzhan Çapar, Mete Çelik, Ömer Şahbaş, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 83 Gomes), Abdullah Aydın, Rasheed (Dk. 74 Sabbah)



Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Bezjak (Dk. 66 Otoo), Muhammed Ali Doğan (Dk. 66 Cemal Kızılateş), Nwanko, Halil Çolak, Oğuzhan Aynaoğlu (Dk. 46 Kethevoama), Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Kore)



Goller: Dk. 11 Ahmet Sağat, Dk. 52 Emre Özer (NasaDoge Menemenspor), Dk. 63 Nwanko (Balıkesirspor)



Sarı kartlar: Dk. 3 Ömer Şahbaş, Dk. 54 Ahmet Sağat, Dk. 55 Cem Çelik (Yedek kulübesinde), Dk. 61 Sinan Akgöl, Dk. 90 Batuhan Şen (NasaDoge Menemenspor), Dk. 49 Muhammed Ali Doğan, Dk. 51 Bezjak, Dk. 54 Atilla Özmen, Dk. 56 Birol Parlak, Dk. 59 Halil Çolak (Balıkesirspor)





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