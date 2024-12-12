Menemen FK zorlu periyotta

Menemen FK, Karacabey Belediyespor, Ankaragücü ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarını kazanarak toparlanmayı hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK zorlu periyotta
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12 Aralık 2024 15:31
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle haftalarca koruğu liderlik koltuğundan inerek zirvenin 8 puan gerisinde üçüncülüğe gerileyen Menemen Futbol Kulübü, devre finalini yoğun geçirecek.

KARACABEY'DEN SONRA ANKARAGÜCÜ

Ligde cumartesi günü Karacabey Belediyespor, ardından 18 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda 1'inci Lig ekibi Ankaragücü'nü ağırlayacak Menemen, ilk yarının son maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak.

Son haftalarda özellikle skor üretmekte sıkıntı yaşayıp 4 maçta 2 gol atabilen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Oyun olarak oyuncularımdan çok memnunum. Yenilgimiz maçlarda bile önemli pozisyonlara girdik ama golü bulamadık. Son vuruşlarımızı da çok çalışarak geliştirmek zorundayız. Lig ve kupada önemli maçlarımız var. Hepsinde en iyi mücadelemizi ortaya koyup kazanan taraf olmak için mücadele edeceğiz. Üç maçımızı da kazanmak istiyoruz" dedi.

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