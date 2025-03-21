Menemen FK, seriyi sürdürmek istiyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste iki maçını kazanıp Play-Off yolunda avantaj sağlayan Menemen FK cumartesi evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Tolga Akbaba düdük çalacak. Sarı-lacivertli takımda kart cezalısı Onur Akdeniz ve Emir Terzi görev yapamayacak.
Grupta 51 puanla 4'üncü sırada yer alan Menemen FK'nın teknik direktörü Burhanettin Basetemür galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek taraftardan destek istediklerini söyledi. İzmir ekibi seyircisi önündeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.
Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Tolga Akbaba düdük çalacak. Sarı-lacivertli takımda kart cezalısı Onur Akdeniz ve Emir Terzi görev yapamayacak.
Grupta 51 puanla 4'üncü sırada yer alan Menemen FK'nın teknik direktörü Burhanettin Basetemür galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek taraftardan destek istediklerini söyledi. İzmir ekibi seyircisi önündeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.