Menemen FK, Sedat Cengiz ile yolları ayırdı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde ayrılık yaşandı.
Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ü göreve getirip yeni bir yapılanmaya giren Sarı-lacivertliler forvet oyuncusu Sedat Cengiz ile yollarını ayırdı. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak anlaşıldığı açıklandı.
Menemen FK'ya devre arasında Düzcespor'dan gelen Sedat, 9 müsabakada görev aldı.
Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ü göreve getirip yeni bir yapılanmaya giren Sarı-lacivertliler forvet oyuncusu Sedat Cengiz ile yollarını ayırdı. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak anlaşıldığı açıklandı.
Menemen FK'ya devre arasında Düzcespor'dan gelen Sedat, 9 müsabakada görev aldı.
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