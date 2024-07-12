Menemen FK, Sedat Cengiz ile yolları ayırdı

2. Lig ekibi Menemen FK, tecrübeli hücum oyuncusu Sedat Cengiz ile yollarını ayırdı

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Menemen FK, Sedat Cengiz ile yolları ayırdı
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12 Temmuz 2024 15:24
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde ayrılık yaşandı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ü göreve getirip yeni bir yapılanmaya giren Sarı-lacivertliler forvet oyuncusu Sedat Cengiz ile yollarını ayırdı. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak anlaşıldığı açıklandı.

Menemen FK'ya devre arasında Düzcespor'dan gelen Sedat, 9 müsabakada görev aldı.

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