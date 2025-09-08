08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Menemen FK'dan deplasmanda gol yağmuru

Menemen FK, dış sahada Mersin ve Adana galibiyetleriyle 9 gol atıp sadece 1 gol yerken, forvet Seçim Can yıldızlaştı.

 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, son iki deplasman maçında gol oldu yağdı.

İlk hafta Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 4-1 yenen sarı-lacivertliler 3'üncü haftada da Adanaspor'u 5-0 yenerek deplasmanda gol şov yaptı.

Önceki hafta ise evinde Arnavutköy Belediyespor'a 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler dış sahada 6 puan topladı. Toplam 9 gol atan İzmir ekibi sadece 1 gol yedi. Mersin ve Adana deplasmanlarında toplam 4 gol atan forvet Seçim Can adeta yıldızlaştı.

Teknik Direktör Bilal Kısa Adana'da faklı kazanmanın takıma moral verdiğini belirterek, "Evimizde kötü bir yenilgi almıştık. Adanaspor deplasmanı bizim adımıza önemliydi. Bol gollü ve farklı bir galibiyet oyuncularımızı kendine getirdi. Tekrar üst sıralara tırmanmak sevindirici ancak seri galibiyetler yakalamak durumundayız. Oyuncularıma güvenim tam" dedi. 

Menemen Futbol Kulübü bu hafta sonu evinde lider Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek.
