Menemen FK'da Mertcan Açıkgöz'e veda

2. Lig ekibi Menemen FK'da orta saha oyuncusu Mertcan Açıkgöz ile yollar ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Menemen FK'da Mertcan Açıkgöz'e veda
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09 Temmuz 2024 17:54
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde orta saha oyuncusu Mertcan Açıkgöz ile yollar ayrıldı.

Geçen sezon 39 resmi maça çıkıp 13 gol atan 24 yaşındaki futbolcunun Sarıyer ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Beşiktaş altyapısından yetişen Mertcan Açıkgöz, 2021-2022 sezonunda da Sarıyer forması giymişti.

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