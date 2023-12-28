Menemen FK'da kaleci Oğuz ayrıldı

Menemen Futbol Kulübü'nde kaleci Oğuz Çalışkan takımdan ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'da kaleci Oğuz ayrıldı
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28 Aralık 2023 14:19
Son güncelleme 28 Aralık 2023 14:21
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanıp sezonun ilk yarısını 31 puanla Play-Off potasında tamamlayan Menemen Futbol Kulübü'nde kaleci Oğuz Çalışkan takımdan ayrıldı.

Tecrübeli file bekçisinin aynı grupta düşme hattında yer alan Arnavutköy Belediyespor'la anlaştığı öğrenildi.

35 yaşındaki Oğuz bu sezon 13 lig maçında görev yaptıktan sonra formasını Bora'ya kaptırdı.

Oğuz'un ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerdin alternatif kaleci arayışlarına başladığı bildirildi.

 

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