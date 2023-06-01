Mendilibar: 'Kötü başladık, iyi bitti'

Sevilla teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, UEFA Avrupa Ligi zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.



Mendilibar maça kötü başladıklarını itiraf ederek sözlerine başladı ve "Kötü başladık ancak ikinci yarıda daha agresiftik. Daha çok pozisyon ürettik. Böylece kupa geldi. Uzatmalarda neredeyse hiçbir şey oynanmadı ama penaltılarla kazanmayı bildik ve hakettiğimiz kupayı aldık" diye konuştu.



Kupa sevinciyle ilgili ise deneyimli teknik adam, "Şimdi anın tadını çıkarma zamanı. Burada çok rahatım. Sezon boyunca çocuklarla çok güzel çalıştık ve bana ne istediysem verdiler. Çok iyi bir birliktelik yakaladık ve iyi ki buraya gelmişim diyorum" açıklamasını yaptı.



Mendilibar kulüpteki geleceği ile ilgili ise, "Sevilla'da kupa töreni yapılacak. Ondan sonra Pazartesi günü oturup konuşacağız. Her iki taraf da ne istediğini biliyor. Karar herkes için iyi olacak. Ben burada olmaktan oldukça memnunum" diyerek sözlerini tamamladı.



