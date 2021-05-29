Memphis Depay: 'Koeman, Barcelona'da kalmalı'

Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, Barcelona'nın ilgisiyle ilgili konuştu ve Koeman'ın Katalan ekibinde kalmasını istediğini söyledi.



Kendisine bir teklifin olduğunu kaydeden yıldızı isim, "Koeman'ın Barcelona'da kalmasını istiyorum. Seneye nerede oynarsam oynayayım, Koeman'ın Barça'da kalmasını isterim. Bana bir ilgi var ve Barcelona da harika bir kulüp ancak benimle ilgilenen başka kulüpler de var. Şu anda tamamen milli takıma odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.



Lyon ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki oyuncu, Fransa'da geçirdiği 4,5 yıldaki 178 maçta 76 gol ve 55 asistlik performans sergiledi.



