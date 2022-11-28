THY Euroleague ekiplerinden Olimpia Milano'nun İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, Fenerbahçe Beko ile oynanan maçın ardından sosyal medyadan kendisine tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlara yönelik bir paylaşımda bulundu.



Açıklamasını sarı ve lacivert kalp koyarak paylaşan Nicolo Melli, "Son 3 gündür Twitter ve Instagram üzerinden birçok hakaret mesajı alıyorum. Birkaç şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Fenerbahçe maçında yaşanan her şey sahada kaldı. Saygı duyduğum ve çok sevdiğim eski kulübüm, eski takım arkadaşlarım ve taraftarlar ile hiçbir alakası yok. Fenerbahçe formasını giymek benim için çok büyük bir gururdu ve İstanbul'daki maçta yeniden o salona çıkmayı dört gözle bekliyorum. Bana istediğinizi yazın, ben de sizi engelleyeyim. Ancak asıl önemli olan benim İstanbul'u ve özellikle Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğim." dedi.



NE OLMUŞTU?



Nicolo Melli, maç içinde yaşanan bir pozisyonda Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis ile girdiği bir ribaunt mücadelesinde ABD'li oyuncu ile girdiği fiziksel mücadelenin ardından bir tartışma yaşamıştı. Pozisyonun ardından Milano tribünleri Nigel Hayes-Davis için ırkçı ifadeler kullanmıştı.





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