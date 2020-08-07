Mehmet Yozgatlı: "Fenerbahçe'ye geri döndüm"

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması giyen Mehmet Yozgatlı, sarı-lacivertli takıma antrenör olarak döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Mehmet Yozgatlı: 'Fenerbahçe'ye geri döndüm'
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07 Ağustos 2020 18:45
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un Alanyaspor'da yardımcılığını yapan Mehmet Yozgatlı, sarı-lacivertli takıma geri döndü.

Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapacağını açıklayan Mehmet Yozgatlı "4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm." dedi.

Mehmet Yozgatlı ayrıca "Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.








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