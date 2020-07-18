Mehmet Özdilek: 'Hak etmediği şekilde düştü, hak ederek çıktı'

Süper Lig'e geri dönen BB Erzurumspor'un Teknik Direktörü Mehmet Özdilek duygularını paylaştı.



Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını kaydeden Özdilek, "Şampiyon olduktan sonra konuşmak güzel. 1 senedir bir emek var. Futbolun içinde olanlar bilir, böyle bir sezon hiç yaşanmadı. Pandemi öncesi, sonrası... Bu ligi çok tanımıyorum ama bu şehre ve takıma inandığımı ifade etmiştim. Çok düşünmeden, buradaki dostlarımın da ricasını kırmadan birliktelik oldu. Kazanan, odaklandığı noktayı başarabilen bir takım olgusu var." ifadelerini kullandı.



Takımın geçen sezon hak etmediği halde düştüğünü belirten teknik adam, "Bu şampiyonluk bu şehre yakışır. Geçen sene hak etmediği şekilde bir alt lige gelmişti, bu sene hak ettiği gibi geri dönüyor. Camiaya hayırlı olsun" dedi.



