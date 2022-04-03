Mehmet Hüseyin Dalgıç: 'Play-off yolunda iki puan kaybettik'

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Dalgıç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Uzun bir aradan sonra lige tekrar geri dönmek zor oluyor. Böyle olmasını istemiyorduk, istediğimiz gibi oyunun içine giremedik. Önemli iki puan kaybettik play-off yolunda. Play-off'u düşünmeden oynadığımız ve her maça galibiyet parolasıyla çıktığımız için iki puan kaybımız var diyebiliriz. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum, ortada bir maç oldu." ifadelerini kullandı.



Hakem kararlarını eleştiren Hüseyin Dalgıç, "Hakemler hakkında konuşmamayı prensip edindik ama buraya geç gelmemin sebebi pozisyonlara baktık. 21-22. dakika arasında Ethemi'nin ofsayt diye kesilen pozisyonu, izledik ve pozisyonun ofsayt olmadığı gördük. Bir de son saniyede Türkiye liglerinde görülmeyecek deneyimsizlik diyelim, golle sonuçlanabilen atak nasıl kesilir? Bunu da anlamış değiliz. Art niyet aramıyoruz fakat hakem arkadaşlarımın da bu konularda dikkatli olmasını rica ediyoruz. Bu bizim için de rakip için de olabilir. Kaybedilen puanların telafisi yok. Bizim açımıza kötü bir gün oldu diyebilirim." şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO