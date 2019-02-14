Mehmet Demirkol, Galatasaray - Benfica maçını yorumladı

Temsilcimiz Galatasaray, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı konuk edecek. Bilyoner.com'dan TEK MAÇ olarak oynanacak dev maçını Mehmet Demirkol yorumladı.
Galatasaray'ın rakibi Benfica'yı değerlendiren Demirkol, "Galatasaray ile Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruptayken de benzeri olmuştu. O grupta Benfica çok kötüydü, sonradan baya iyi yerlere geldiler. Bu sezon da çok iyi başlamadı, sonra yükseldi. Benfica bunu çok yapıyor. Şu andaki Benfica, cidden olmuş bir takım. Yükseldi yani. Avantaj ne? Grimaldo'nun olmaması. Sol bek değil adam, oyun kurucu. Sol bekten oyun kuruyor. Çok özel performans sergiliyor. Onun olmaması Galatasaray'ın en büyük avantajı" dedi.
Galatasaray - Benfica maçının dengeli geçmesini beklediğini ifade eden Demirkol, "Benfica, Şampiyonlar Ligi grubundan çıkabilidi, ufak detaylarda boğuldular. Kolay bir eşleşme değil. Galatasaray'ın defolarına hep karşılık bulabilecek oyuncular var kadrolarında. Galatasaray'ın standartları dışında başka bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Hoca başka bir şey düşünüyor olabilir. Bu seviyede takımlara karşı 30 dakika enerji koymak mantıklı olmaz. Trabzonspor karşısında çok enerji harcadı Galatasaray. 30 dakikada 1-2 atarım, işi bitiririm dedi. Ama Benfica, 30 dakikadan çıkarsa zor durumlara düşebilir. O yüzden dengeli bir maç bekliyorum" şeklinde konuştu.
BİLYONER.COM'DA TEK MAÇ
GALATASARAY - BENFİCA
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Galatasaray'ın rakibi Benfica'yı değerlendiren Demirkol, "Galatasaray ile Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruptayken de benzeri olmuştu. O grupta Benfica çok kötüydü, sonradan baya iyi yerlere geldiler. Bu sezon da çok iyi başlamadı, sonra yükseldi. Benfica bunu çok yapıyor. Şu andaki Benfica, cidden olmuş bir takım. Yükseldi yani. Avantaj ne? Grimaldo'nun olmaması. Sol bek değil adam, oyun kurucu. Sol bekten oyun kuruyor. Çok özel performans sergiliyor. Onun olmaması Galatasaray'ın en büyük avantajı" dedi.
Galatasaray - Benfica maçının dengeli geçmesini beklediğini ifade eden Demirkol, "Benfica, Şampiyonlar Ligi grubundan çıkabilidi, ufak detaylarda boğuldular. Kolay bir eşleşme değil. Galatasaray'ın defolarına hep karşılık bulabilecek oyuncular var kadrolarında. Galatasaray'ın standartları dışında başka bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Hoca başka bir şey düşünüyor olabilir. Bu seviyede takımlara karşı 30 dakika enerji koymak mantıklı olmaz. Trabzonspor karşısında çok enerji harcadı Galatasaray. 30 dakikada 1-2 atarım, işi bitiririm dedi. Ama Benfica, 30 dakikadan çıkarsa zor durumlara düşebilir. O yüzden dengeli bir maç bekliyorum" şeklinde konuştu.
BİLYONER.COM'DA TEK MAÇ
GALATASARAY - BENFİCA
HEMEN OYNA! TIKLAYIN!
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın