Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanlığı'nı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, başta Milli Takımımız olmak üzere tüm kulüplerimize başarılar diledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise futbol camiası adına Sayın Ali Yerlikaya'ya görevlerinde başarılar diledi.





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