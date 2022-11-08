Mehmet Büyükekşi hakemlerle buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, kasım ayı eğitim semineri için Riva'da bulunan Süper Lig, VAR ve FIFA kokartlı kadın hakemlerle TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, sanatçılar Yılmaz Erdoğan ve Bülent Serttaş'ın da katıldığı yemekte, TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Genel Sekreter Kadir Kardaş, MHK Başkanı Sabri Çelik ve MHK üyeleri, MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas yer aldı.



Başkan Mehmet Büyükekşi, hakemlere hitaben bir konuşma yaparken başarı dileğinde bulundu.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolu yakından takip eden sanatçılar Yılmaz Erdoğan ve Bülent Serttaş'a A Milli Takım ve hakemler tarafından imzalanan hakem formalarını takdim etti.





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