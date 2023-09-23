Mehmet Akif Üstündağ: "Bizim hedefimiz madalya"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Japonya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Akif Üstündağ: 'Bizim hedefimiz madalya'
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23 Eylül 2023 16:06
Son güncelleme 23 Eylül 2023 16:31
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Japonya karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Üstündağ, "2023 yılı gerçekten voleybol yılı oldu. Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları ve son olarak Paris Olimpiyatlarına gidiş hakkı. Çocuklarla yorgunlukları hakkında konuştum. 'Ülkeyi mutluluğa boğuyorsak, yorgunluktan falan bahsedilemez' dediler. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Tüm takımla gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

Mehmet Akif Üstündağ ayrıca, "Bizim hedefimiz olimpiyatlara gitmek değil, orada madalya almak. Kürsüye çıkıp, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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