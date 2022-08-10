Medipol Başakşehir, 40. Avrupa sınavında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İzlanda temsilcisi Breidablik'i konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 40. kez sahaya çıkacak.



Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 39 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu müsabakalarda 44 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 65 gole engel olamadı.



Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da dördüncü sınav



Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında dördüncü kez boy gösterecek.



Turuncu-lacivertliler bu süreçte yenilgi almazken, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir bu maçlarda 5 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.



İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i deplasmanda 3-1 yendi.



Sahasında 20. maç



İstanbul ekibi, Breidablik mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 20. iç saha maçını oynayacak.



Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 19 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.



Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 19 maçta 21 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.



En golcü isim Visca



Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.



Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.



İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5 gol atarken, Danijel Aleksic, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Deniz Türüç ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı.



Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 9 golüne ise Youssouf Ndayishimiye, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.



Avrupa kupalarındaki ilkleri



Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.



UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.



Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.



Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.



İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.



İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.



Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.





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