Medina'nın fiyatı, Fenerbahçe'ye çok geldi

Fenerbahçe, Facundo Medina'nın fiyatını sordu; Lens'ten gelen cevap cep yaktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Medina'nın fiyatı, Fenerbahçe'ye çok geldi
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07 Ocak 2025 10:45
Fenerbahçe, Lens forması giyen Facundo Medina'nın fiyatını öğrendi ve transferden vazgeçti.

25 yaşındaki futbolcu için Fransızlar kapıyı 35 milyon Euro'dan açtı ve bonservis bedeli el yaktı.

Arjantin'in Talleres Kulübü'nden 2020 yazında 3.5 milyon euro'ya transfer olan Arjantinli milli stoper, bu sezon 16 resmi maçta forma giydi.

Nisan 2024'te sözleşme yenileyen sol ayaklı stoper Medina, Haziran 2028'e kadar imza atmıştı.

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