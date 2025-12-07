McLaren patronu: 'Mercedes ve Ferrari'ye dikkat!'

McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, Yas Marina'da yapılacak yarışa sırasıyla ikinci ve üçüncü cepten başlayacak. Pole pozisyonu ise Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.Sıralama turlarının McLaren adına olumlu geçmesine rağmen Andrea Stella, hem Russell'ın hem de Leclerc'in yarışta Norris ve Piastri için tehdit oluşturabileceğini söyledi. Mercedes pilotu Russell yarışa dördüncü, Ferrari pilotu Leclerc ise beşinci sıradan başlayacak.Sky Sports F1'e konuşan Stella, Norris ve Piastri'nin farklı bir arka kanat ayarına sahip olup olmadığı sorulduğunda, "cevabını verdi.Stella, "." dedi.