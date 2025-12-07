07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
14:30
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
14:30
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
13:30
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
13:30
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
14:15

McLaren patronu: "Mercedes ve Ferrari'ye dikkat!"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Max Verstappen ile olan şampiyona mücadelesi son yarışa taşınırken, Lando Norris ve Oscar Piastri'yi George Russell ve Charles Leclerc'ten ciddi baskı görebileceği konusunda uyardı.

calendar 07 Aralık 2025 11:39
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: Imago
McLaren patronu: 'Mercedes ve Ferrari'ye dikkat!'
McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, Yas Marina'da yapılacak yarışa sırasıyla ikinci ve üçüncü cepten başlayacak. Pole pozisyonu ise Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Sıralama turlarının McLaren adına olumlu geçmesine rağmen Andrea Stella, hem Russell'ın hem de Leclerc'in yarışta Norris ve Piastri için tehdit oluşturabileceğini söyledi. Mercedes pilotu Russell yarışa dördüncü, Ferrari pilotu Leclerc ise beşinci sıradan başlayacak.

Sky Sports F1'e konuşan Stella, Norris ve Piastri'nin farklı bir arka kanat ayarına sahip olup olmadığı sorulduğunda, "Arka kanat ayarı açısından bir fark yok. Aynı konfigürasyondalar, dolayısıyla gördüğümüz hız farkları önümüzdeki araçtan alınan hava koridorundan kaynaklanıyor." cevabını verdi.


Stella, "Her şey yolunda, ama griddeki pozisyonumuzda yalnız değiliz. Russell ve Leclerc faktörleri var. Bu karmaşık bir yarış olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapmalı, Lando ve Oscar'a şampiyonluk için tüm seçenekleri ve fırsatları sunmalıyız." dedi.

 Reklam 
