Attığı gollerden sonra taraftarla arasını düzelten Diagne, sosyal medyada takipçileriyle iletişimi hiç kesmiyor.
Gün içinde yaptıklarını sık sık paylaşan Senegalli forvet, zaman zaman canlı yayınlarla taraftarların sorularına cevap veriyor ve onlarla ilişkisini iyi tutmaya çalışıyor.
Adı devre arasında satılacak isimler arasında anılsa da Diagne'nin Galatasaray'da takımın birinci santrforu olarak kalmak istediği belirtiliyor.
Gün içinde yaptıklarını sık sık paylaşan Senegalli forvet, zaman zaman canlı yayınlarla taraftarların sorularına cevap veriyor ve onlarla ilişkisini iyi tutmaya çalışıyor.
Adı devre arasında satılacak isimler arasında anılsa da Diagne'nin Galatasaray'da takımın birinci santrforu olarak kalmak istediği belirtiliyor.