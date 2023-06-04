Mbappe: "İstanbul'da Manchester City kazanır"

PSG'nin golcü oyuncusu Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi finali için konuştu ve finali Manchester City'nin kazanacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mbappe: 'İstanbul'da Manchester City kazanır'
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04 Haziran 2023 17:01
Son güncelleme 04 Haziran 2023 17:02
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi finali için gleen soruya yanıt verdi.

Fransız yıldız, Manchester City ile Inter arasındaki finale ilişkin, "Şampiyonlar Ligi finali harika bir maç olacak ve ben de izleyeceğim. Bence Manchester City kazanacak" sözlerini kullandı.

Manchester City ile Inter, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde 10 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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