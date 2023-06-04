Mbappe: 'İstanbul'da Manchester City kazanır'

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi finali için gleen soruya yanıt verdi.



Fransız yıldız, Manchester City ile Inter arasındaki finale ilişkin, "Şampiyonlar Ligi finali harika bir maç olacak ve ben de izleyeceğim. Bence Manchester City kazanacak" sözlerini kullandı.



Manchester City ile Inter, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde 10 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.





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