Maxwell: "Brooklyn, 2022'de şampiyon olur"

Eski NBA oyuncusu Vernon Maxwell, Brooklyn Nets'in 2021-22 sezonunda şampiyon olacağını söyledi.



Spor yazarı Brandon 'Scoop B' Robinson ile yakın tarihli bir röportajda Vernon, Nets'in şampiyonluğu kazanabilmesi için birkaç eksikliği düzeltmesi gerektiğini söyledi:



"Gelecek yıl kazanacaklar… Hepsi sağlıklı olmalı ve aynı frekansta olmalı. Kyrie'yi severim, hakkında neler konuşulduğunu bilmiyorum ama severim. Oyununu çok severim, sahaya girdiğinde işini halleder."



"Mad Max", James Harden'ın önümüzdeki sezon kanıtlayacak çok şeyi olduğunu da sözlerine ekledi:



"James Harden'ın gelecek sene kanıtlayacak çok şeyi var. Geri döndüğünde harika olacak. Kevin Durant de aynı şekilde… bu adamlar, oynamaya alışmalı, iyi kimya oluşturmalılar, arkadaşlık kurmalılar. Bu sene de iyilerdi aslında."



Nets ekibi "büyük üçlüsünü" bu sezon ayrı ayrı sakatlık durumlarından ötürü sahada uzun süre barındıramamış ve Doğu Yarı finallerinde playofflardan elenmişti.



