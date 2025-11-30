Max Verstappen, mucizeye artık çok yakın

Formula 1'de sondan 2. yarış olan Katar GP'de Max Verstappen kazandı; şampiyonluk son yarışa kaldı.McLaren'den Oscar Piastri ikinci sırada yer alırken, Williams'ın İspanyol pilotu Carlos Sainz sürpriz biçimde 3. sırayı alıp podyumun son basamağında yer aldı.Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda yer alan ve yarışa ilk sırada başlayan Lando Norris, ancak 4. sırayı alabildi.Abu Dabi'deki son yarış öncesi Max Verstappen puanını 396 yaptı ve lider Norris ile aradaki farkı 12'ye kadar indirdi.Uzun süre sürücüler klasmanında liderliği götüren Oscar Piastri ise 392 puanda kaldı ve şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.Son yarış 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da Abu Dhabi'de koşulacak.