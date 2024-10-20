Max Verstappen 118 gün sonra damalı bayrağı ilk sırada gördü

Formula 1'e verilen yaklaşık bir aylık ara ABD Grand Prix hafta sonunun başlamasıyla sona erdi. COTA'da Sprint yarışı olması sebebiyle heyecan üç güne yayıldı. Sprint sıralamada pole pozisyonunu elde eden şampiyona lideri Max Verstappen yarışa ilk sıradan başladı. Takibindeki Lando Norris ise dördüncü cepten start aldı.



Kalkıştaki yokuşu ilk sırada tırmanıp birinci viraja önde giren Verstappen liderliğini korudu. Lando Norris ise Leclerc ve Russell'ın çekişmesinden faydalanarak ikinciliğe yükseldi. Yarışın devamında iki Ferrari pilotu dördüncülük için lastik lastiğe mücadeleye girişti, Norris ise Verstappen'le arasındaki farkı DRS mesafesinde tutmayı başardı. Beşinci tura gelindiğinde Sainz, Leclerc'i geçerek yükselişine başladı. Bir sonraki turda ise Norris tempo kaybedip Verstappen'den koptu, ayrıca Russell'ın ataklarıyla da uğraşmaya başladı.



Dokuzuncu tura gelindiğinde günün hızlı ismi Sainz, Russell'a karşı nefis bir atakla sıra kazanıp podyuma yükseldi. Devamında lastiklerinde sorun yaşayan Russell bir diğer Ferrari pilotu Leclerc'e de geçildi. 17'nci tura gelindiğinde ikinci sıradaki Norris'e iyice yaklaşan Sainz, McLaren pilotunun blokaj yaşamasının ardından fırsattan istifade edip ikinci sıraya yükseldi. Devamında Leclerc de podyumun son basamağı için Norris'e saldırsa da geçiş yapma başarısı gösteremedi. Ferrari'nin Monakolu pilotu, Lando Norris'i frenleme esnasında yön değiştirmekle suçladı, Norris bu hareketi sebebiyle yarış sonrası komiserler tarafından ifadeye çağırıldı. Buna karşın Norris'e herhangi bir ceza çıkmadı.



Arkada Lando eksenindeki kaotik mücadele yaşanadursun 19 turluk yarışı başından sonuna lider götüren Max Verstappen damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Hollandalı şampiyona lideri böylece 9 yarış hafta sonu sonra yeniden galibiyetle tanışarak Norris'le arasındaki farkı biraz olsun genişletti.



Sırasıyla Sainz, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, Magnussen ve Hulkenberg ilk sekiz sırada yer alıp puan barajını tamamladı. Formula 1'de heyecan 20 Ekim Pazar günü saat 22:00'de başlayacak Grand Prix yarışıyla sürecek.



