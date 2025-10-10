10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
3-065'
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Max Kruse: "Fenerbahçe daha zor"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Freiburg ve Stuttgart'ın şanslarını değerlendirdi. Kruse, Fenerbahçe'nin de rakibi olan Stuttgart'ın fikstürünün daha zor olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Avrupa Ligi'yle ilgili değerlendirmede bulundu.

Kruse, Avrupa futbolunda geçen sezon değişen sistemle ilgili gelen sorunun ardından, "20 yıldır futbolun içindeyseniz ve o kadar zamandır farklı bir sisteme alışmışsanız, bu o kadar kolay olmuyor. Dürüst olacağım, hala nasıl işlediğini tam olarak anlamış değilim. Şahsen, grupta dört takımın olması ve iki maç oynanması bana daha iyi geliyordu ama futbol gelişiyor ve karar vermek zorunda olan ben değilim." dedi.

"HEPSİNİ TAKİP EDEMEM"

Freiburg ve Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığı takımlarla ilgili değerlendirmede bulunması istenen Kruse, "Birçok kulüpte oynadım. Hepsini yakından takip etseydim, başka bir şey yapamazdım." yanıtını verdi.


Freiburg'un yanı sıra Stuttgart'ın da Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği hatırlatılan ve iki takımın şansını değerlendiren Kruse, "Freiburg'un fikstürüne bakıldığında Stuttgart'tan daha iyi bir şansa sahip oldukları görülüyor. Özellikle Bologna ve Nice, küçümsenmemeli. Freiburg için de zor olacak ama imkansız değil." dedi.

FENERBAHÇE, ROMA, FEYENOORD

Kruse, bu sözlerinin ardından, "Stuttgart'ın rakiplerinin daha güçlü mü olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Kesinlikle. Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra Feyenoord maçı da oldukça zorlu Avrupa Ligi maçları." dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim'de sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
