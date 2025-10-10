Max Kruse: 'Fenerbahçe daha zor'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Avrupa Ligi'yle ilgili değerlendirmede bulundu.
Kruse, Avrupa futbolunda geçen sezon değişen sistemle ilgili gelen sorunun ardından, "20 yıldır futbolun içindeyseniz ve o kadar zamandır farklı bir sisteme alışmışsanız, bu o kadar kolay olmuyor. Dürüst olacağım, hala nasıl işlediğini tam olarak anlamış değilim. Şahsen, grupta dört takımın olması ve iki maç oynanması bana daha iyi geliyordu ama futbol gelişiyor ve karar vermek zorunda olan ben değilim." dedi.
"HEPSİNİ TAKİP EDEMEM"
Freiburg ve Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığı takımlarla ilgili değerlendirmede bulunması istenen Kruse, "Birçok kulüpte oynadım. Hepsini yakından takip etseydim, başka bir şey yapamazdım." yanıtını verdi.
Freiburg'un yanı sıra Stuttgart'ın da Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği hatırlatılan ve iki takımın şansını değerlendiren Kruse, "Freiburg'un fikstürüne bakıldığında Stuttgart'tan daha iyi bir şansa sahip oldukları görülüyor. Özellikle Bologna ve Nice, küçümsenmemeli. Freiburg için de zor olacak ama imkansız değil." dedi.
FENERBAHÇE, ROMA, FEYENOORD
Kruse, bu sözlerinin ardından, "Stuttgart'ın rakiplerinin daha güçlü mü olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Kesinlikle. Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra Feyenoord maçı da oldukça zorlu Avrupa Ligi maçları." dedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim'de sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
Kruse, Avrupa futbolunda geçen sezon değişen sistemle ilgili gelen sorunun ardından, "20 yıldır futbolun içindeyseniz ve o kadar zamandır farklı bir sisteme alışmışsanız, bu o kadar kolay olmuyor. Dürüst olacağım, hala nasıl işlediğini tam olarak anlamış değilim. Şahsen, grupta dört takımın olması ve iki maç oynanması bana daha iyi geliyordu ama futbol gelişiyor ve karar vermek zorunda olan ben değilim." dedi.
"HEPSİNİ TAKİP EDEMEM"
Freiburg ve Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığı takımlarla ilgili değerlendirmede bulunması istenen Kruse, "Birçok kulüpte oynadım. Hepsini yakından takip etseydim, başka bir şey yapamazdım." yanıtını verdi.
Freiburg'un yanı sıra Stuttgart'ın da Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği hatırlatılan ve iki takımın şansını değerlendiren Kruse, "Freiburg'un fikstürüne bakıldığında Stuttgart'tan daha iyi bir şansa sahip oldukları görülüyor. Özellikle Bologna ve Nice, küçümsenmemeli. Freiburg için de zor olacak ama imkansız değil." dedi.
FENERBAHÇE, ROMA, FEYENOORD
Kruse, bu sözlerinin ardından, "Stuttgart'ın rakiplerinin daha güçlü mü olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Kesinlikle. Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra Feyenoord maçı da oldukça zorlu Avrupa Ligi maçları." dedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim'de sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.