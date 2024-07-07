Max Gradel'in yeni takımı belli oldu!

Sakaryaspor, kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı.

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Max Gradel'in yeni takımı belli oldu!
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07 Temmuz 2024 19:52
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, en son Gaziantep FK'de forma giyen 36 yaşındaki Max Gradel'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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