Dallas Mavericks'in eski yıldızı Luka Doncic ile yollarını ayırmasının yankıları sürerken, yeni raporlar takım yönetiminin Sloven oyuncuya dair hoşnutsuzluğunu gözler önüne serdi.



The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Mavericks yönetimi, Doncic'in profesyonellik anlayışı, çalışma disiplini ve yaşam tarzına ilişkin ciddi endişeler taşıyordu. Özellikle yıldız oyuncunun bira ve nargileye olan düşkünlüğü kulüp içinde tartışma konusu olmuştu:



"Doncic'in Dallas'taki son günlerine tanıklık edenler, 25 yaşındaki oyuncunun profesyonelliğine dair olumlu bir tablo çizmiyor. Onu tembel olarak nitelendiriyorlar. Kilo kontrolünün takım içinde sürekli bir sorun kaynağı olduğunu vurguluyorlar.



The Athletic'in daha önce bildirdiği gibi, Doncic'in sosyal alışkanlıkları da ekip yönetiminin dikkatini çekmişti. Nargile ve biraya olan düşkünlüğü, 19 yaşında Real Madrid'de yıldızlaştığı ve NBA Draftı'na girmeye hazırlandığı dönemden beri NBA çevrelerinde bir endişe kaynağı olarak görülüyordu.



Bazıları onun basketbol kariyerinin er ya da geç olumsuz bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyor. Sağlık geçmişine bakıldığında, önümüzdeki beş yıl içinde ciddi bir düşüş yaşaması kaçınılmaz olarak değerlendiriliyor."



Öte yandan, NBA'de bazı diğer yıldız oyuncuların benzer alışkanlıklara sahip olmasına rağmen bu denli eleştiriye maruz kalmadığı biliniyor. Örneğin, son yılların en iyi oyuncusu olarak gösterilen Nikola Jokic, yaz aylarında Sırbistan'da bira içerken ve partilerde eğlenirken sıkça görüntülenmişti.



Ancak Doncic'e dair eleştiriler yalnızca yaşam tarzıyla sınırlı kalmıyor. Rapora göre, Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, kulübün artık Doncic etrafında şekillenmesini istemiyordu.



