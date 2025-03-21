Mauro Icardi'ye Dursun Özbek'ten destek!

Sakatlığı nedeniyle ayrı kaldığı Galatasaray için en son Fenerbahçe maçında gelip hasret gideren Mauro Icardi, ülkesinde ise boşanma ve velayet davasıyla uğraşıyor.



Geçtiğimiz günlerde stratejik bir hata yaparak avukatlarından habersiz olarak kızlarının bir eşyasını almak için Wanda Nara'nın evine gidince yıldız oyuncu, Nara'nın oyununa düşmüş ve koz vermişti. Ancak avukatları Elba Marcovecchio, Lara Piro ve Guadalupe Guerrero'nun bu duruma tepkisi sert oldu.



DEVREYE DURSUN ÖZBEK GİRDİ



Üç isim kendilerinden habersiz bu işe kalkışan Icardi'yi bırakma kararı aldı. Ancak Arjantin medyasına göre; devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Dava öncesi uluslararası saygınlığını kullanarak Arjantin'de Icardi'ye dev bir avukat ordusu tutan başkan Özbek'in bu üçlüyle görüşerek vazgeçirdiği kaydedildi. Son davanın, yıldız oyuncunun lehine geliştiği de bilinirken kızları İsabella ve Francesca'nın velayeti için büyük mesafe kaydettiğinin altı çizildi.



50 MILYON EURO'LUK AŞK!



Arjantin basınına gören ikili resmen boşandı. Davanın bir de mali boyutu var. Wanda Nara, Icardi'den 50 milyon Euro'luk gayrimenkul talep ediyor. Wanda, Roma ve Milano'da bulunan birer lüks daire ile birlikte Como Gölü'nün kıyısındaki villayı istiyor. Icardi ise bunları vermeye asla razı değil.



