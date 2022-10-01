Mauro Icardi ve Juan Mata, Golden Foot adayı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü iki starı Mauro Icardi ve Juan Mata, prestijli ödül Golden Foot için yarışacak. İki yıldızın rakipleri arasında Burak Yılmaz'ın yanı sıra Messi, Neymar, Benzema, De Bruyne, Jorginho, Kane, Lewandowski, Kante, Van Dijk gibi isimler bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mauro Icardi ve Juan Mata, Golden Foot adayı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2022 11:14
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Fatih Terim'in Golden Foot efsaneleri arasına adını yazdıracak olmasının ardından, Galatasaray forması giyen iki futbolcu da bu prestijli ödül için adaylar arasındaki yerini aldı. Sarı-Kırmızılı ekibin dünyaca ünlü iki starı Icardi ve Mata, büyük ödül için yarışacak.

Geçen yıl Mohamed Salah'ın mutlu sona ulaştığı Golden Foot'ta, Galatasaraylı iki oyuncunun rakipleri arasında; temsilcimiz Burak Yılmaz'ın yanı sıra Messi, Neymar, Benzema, De Bruyne, Jorginho, Kane, Lewandowski, Kante, Van Dijk gibi isimler başını çekiyor. Oylama 4 Ekim'de başlayacak.

 

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ