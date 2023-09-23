Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti!

Mauro Icardi, Burak Yılmaz ile paylaştığı üst üste 11 maçlık gol atma rekorunu geliştirip zirvede tek kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti!
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23 Eylül 2023 21:18
Süper Lig'de maça ilk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atan Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig tarihine geçti.

Icardi, Başakşehir filelerini sarstı ve hem 12 maçlık seri yakaladı hem de rekorun yeni sahibi oldu.

Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir'e toplam 19 gol attı.

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