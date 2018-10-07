İtalya Serie A'da 8. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Inter mücadelenin 14. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Sime Vrsaljko oldu.SPAL'da Mirco Antenucci 18. dakikada penaltı kaçırdı ve devreye 1-0'lık Inter üstünlüğüyle girildi.Karşılaşmanın 72. dakikasında Alberto Paloschi'nin golüyle skora denge getiren SPAL, 78. dakikada Icardi'nin golüne engel olamadı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Inter deplasmanda SPAL'ı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Inter puanını 16'ya yükseltti. SPAL ise 9 puanda kaldı.