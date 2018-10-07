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Mauro Icardi sahneye çıktı, Inter 3 puanı aldı!

İtalya Serie A'da 8. haftada Inter deplasmanda SPAL'ı Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Mauro Icardi sahneye çıktı, Inter 3 puanı aldı!
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07 Ekim 2018 23:22
İtalya Serie A'da 8. hafta mücadelesinde SPAL ile Inter karşı karşıya geldi.

Inter mücadelenin 14. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Sime Vrsaljko oldu.

SPAL'da Mirco Antenucci 18. dakikada penaltı kaçırdı ve devreye 1-0'lık Inter üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Alberto Paloschi'nin golüyle skora denge getiren SPAL, 78. dakikada Icardi'nin golüne engel olamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Inter deplasmanda SPAL'ı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 16'ya yükseltti. SPAL ise 9 puanda kaldı.



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