Mauro Icardi her şeyi yaşadı!

Galatasaraylı Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında önce kendi ağlarını sarstı. Arjantinli golcü, daha sonra rakip fileleri havalandırdı. 81'de penaltı kaçıran yıldız futbolcu, 83'te ise maçtaki ikinci golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi her şeyi yaşadı!
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17 Mart 2024 18:04
Son güncelleme 17 Mart 2024 18:06
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasında her aksiyonun içinde yer aldı ve her şeyi yaşadı!

Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 34. dakikasında kendi ceza sahasında yaşanan pozisyonda şanssızlık yaşadı ve kendi ağlarını havalandırdı.

Icardi, 48. dakikada ise Dries Mertens'in ortasında rakip ağları havalandırdı.

ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI

Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada kazanılan penaltıda ise kaleci Andreas Gianniotis'i geçemedi.

Arjantinli yıldız, kaçırdığı penaltıdan iki dakika sonra ise bu kez maçtaki ikinci golünü attı.

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