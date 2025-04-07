Mauro Icardi durmuyor! Arjantin'de özel çalışma

Galatasaray'da tedavi sürecinde özveri göstermediği eleştirileri yapılan Mauro Icardi'nin günde 3-4 saat planlı idman yaptığı belirtildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi durmuyor! Arjantin'de özel çalışma
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07 Nisan 2025 10:18
Tottenham Hotspur ile oynanan maçta çapraz bağları kopan ve 2 Aralık 2024 tarihinde ülkesi Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi düz koşulara başladı.

Sosyal medya hesabından idman ya da tedavi paylaşımı yapmayan Icardi'nin ülkesinde kafa dinlediği, sahalara dönmek adına özveri göstermediğini iddia edenler vardı. Ancak bu olayın iç yüzünün çok farklı olduğunu öğrenildi.

MAYISTA DÖNECEK

Mauro Icardi'nin tam 3 aydır, ocak ayından bu yana fizyoterapisti ile birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Golcü oyuncunun geçmişte Arjantin Millî Takımı'nda da görev yapan fizyoterapisti ile 24 saatini geçirdiği ifade edildi. Icardi'nin günde 3-4 saat fizyoterapi ve planlı idman yaptığı, uzman eşliğinde Arjantin'de hayatını geçirdiği belirtildi.

Bu sezonu kapatan Icardi, mayısta İstanbul'a dönecek, kontrollerden geçip son haftalarda takımına destek verecek. Ve golcü isim temmuzdaki sezon başı kampına hazır olacak. 

 
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