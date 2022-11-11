Mauro Icardi'den sürpriz hamle!

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin iş hayatına atılacağı iddia edildi. Arjantinli futbolcunun Türk Kahvesi'ni pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mauro Icardi'den sürpriz hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2022 09:55
Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı devam ediyor. Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren ve performansını zirveye çıkaran Arjantinli golcünün iş hayatında da önemli girişimler yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Mauro Icardi'nin Türk Kahvesi'ni pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi. Başarılı golcünün bu konuda bazı Türk iş adamları ile görüşmeler yaptığı da vurgulandı.

Arjantinli golcü son haftalardaki formdaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Icardi en sonra Beşiktaş ağlarına 2 gol bırakmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ