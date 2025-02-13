Mauro Icardi'den Mourinho'nun 'GOAT' sözlerine yanıt

Mauro Icardi, Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözleri sonrası 'GOAT' paylaşımı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den Mourinho'nun 'GOAT' sözlerine yanıt
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13 Şubat 2025 16:14
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözleri üzerine bir paylaşım yaptı.

Mourinho'nun kendisine 'GOAT' demesine göndermede bulunan Galatasaray forması giymiş bir keçi (İngilizce karşılığı goat) görseli paylaştı.

Görselde keçinin yanında 2 Süper Lig kupası, 1 Süper Kupa ve gol krallığını temsilen bir altın ayakkabı yer aldı.



MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mauro Icardi'nin daha önce kendisi hakkında yaptığı 'Crying One (Ağlayan biri)' biri paylaşımı hakkında, "Ben özel biri olduğumu 25 yılda aldığım 26 kupayla gösterdim. Benim kariyerimi 1 maç belirlemiyor. Sosyal medyada yapılan yorumlara gelirsek Icardi bir 'GOAT (tüm zamanların en iyisi)' olduğu için onun hakkında yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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