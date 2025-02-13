Mauro Icardi'den Mourinho'nun 'GOAT' sözlerine yanıt

bir 'GOAT (tüm zamanların en iyisi)' olduğu için onun hakkında yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray 'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözleri üzerine bir paylaşım yaptı.Mourinho'nun kendisine 'GOAT' demesine göndermede bulunan Galatasaray forması giymiş bir keçi (İngilizce karşılığı goat) görseli paylaştı.Görselde keçinin yanında 2 Süper Lig kupası, 1 Süper Kupa ve gol krallığını temsilen bir altın ayakkabı yer aldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mauro Icardi'nin daha önce kendisi hakkında yaptığı 'Crying One (Ağlayan biri)' biri paylaşımı hakkında,