Mauro Icardi'den Alex de Souza sonrası bir ilk!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Türkiye'de yıllardır yapılamayanı yaptı. Arjantinli yıldız ürettiği skor sayısıyla maç sayısını geride bıraktı.
ALEX'TEN SONRA BİR İLK
Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray'da oynadığı son 2 sezonda toplam 51 maça çıkan Mauro Icardi, 55 kez skor katkısı veren Mauro Icardi, Türkiye'de 2010-2011 sezonundan sonra verdiği skor katkısı oynadığı maç sayısını geçen ilk futbolcu oldu.
Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, 2010-11 sezonunda çıktığı 38 maçta 28 gol 16 asist yaparak 44 gole katkıda bulunmuştu.
BU SEZON 35 GOLE KATKI
Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 24 gol ve 11 asistlik katkı verdi.
ALEX'TEN SONRA BİR İLK
Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray'da oynadığı son 2 sezonda toplam 51 maça çıkan Mauro Icardi, 55 kez skor katkısı veren Mauro Icardi, Türkiye'de 2010-2011 sezonundan sonra verdiği skor katkısı oynadığı maç sayısını geçen ilk futbolcu oldu.
Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, 2010-11 sezonunda çıktığı 38 maçta 28 gol 16 asist yaparak 44 gole katkıda bulunmuştu.
BU SEZON 35 GOLE KATKI
Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 24 gol ve 11 asistlik katkı verdi.