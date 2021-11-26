Matteo Guendouzi: 'Bizim için büyük hayal kırıklığı'

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray kendi sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar maç içerisinde Matteo Guendouzi'yi yoğun şekilde ıslıkla protesto etti.



Karşılaşmanın ardından görüşlerini aktaran Guendouzi, "Gruptan çıkmak istiyorduk ama olmadı. Bu yenilgi için sadece kendimizi ve ilk maçta kaçırdığımız fırsatları suçlayabiliriz. Kazanmamız gereken çok fazla maç vardı ancak bunlardan galip ayrılamadık. Bu gece bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu" diye görüşlerini aktardı.



Sözlerine devam eden 22 yaşındaki futbolcu, "Bu mağlubiyetin ardından hepimiz çok üzüldük ancak bundan sonra lige odaklanmalıyız. Galatasaray maçındaki yenilginin aramızdaki güç farkından dolayı olduğunu söyleyemem, bence problem bu değildi. Galatasaray'dan daha az agresiftik ancak esas olarak teknik düzeyde birçok hata yaptık. Bildiğimiz, alıştığımız gibi oynamadık bu da Galatasaray'a yenilmemize neden oldu" şeklinde konuştu.



NE OLMUŞTU?



Guendouzi, Galatasaray ile Marsilya arasında oynanan ilk maçta sarı - kırmızılı futbolcu Patrick van Aanholt ile problem yaşadı. Fransız futbolcu, iki takım arasında İstanbul'daki mücadelede ise sarı-kırmızılıların yoğun tepkisini çekti.





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