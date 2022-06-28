Matias Vargas için transfer açıklaması!

Başkan Dursun Özbek yönetiminde Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atılmıştı.
Sarı kırmızılıların, Vargas'ın bonservisine sahip olan Espanyol ile görüşme gelinde olduğu dile getiriliyordu. Öte yandan Galatasaray'ın, Vargas için 5 milyon euro bonservis önerdiği iddiaları hakimdi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
İspanyol futbol adamı, yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendilerine henüz bir teklif yapmadığını ifade etti.
Domingo Catoira, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Vargas'ın durumu, takımın diğer futbolcularına benziyor. Şu anda, sezon öncesi kampa çağırıldı. Galatasaray'a transfer olacağına dair haberleri görmedim ama konu hakkında söylenecek bir şey yok."
MATIAS VARGAS KİMDİR?
Matias Vargas, 08 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya geldi. 168 cm boyunda ve 66 kilo olan Matias Vargas, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.
Kariyerine Velev altyapısında başlayan Vargas, daha sonra Espanyol ve Adana Demirspor formalarını giymişti. Vargas bu sezon toplamda 38 maça çıkarken 5 gol 13 asist üretti.
Sarı kırmızılıların, Vargas'ın bonservisine sahip olan Espanyol ile görüşme gelinde olduğu dile getiriliyordu. Öte yandan Galatasaray'ın, Vargas için 5 milyon euro bonservis önerdiği iddiaları hakimdi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
İspanyol futbol adamı, yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendilerine henüz bir teklif yapmadığını ifade etti.
Domingo Catoira, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Vargas'ın durumu, takımın diğer futbolcularına benziyor. Şu anda, sezon öncesi kampa çağırıldı. Galatasaray'a transfer olacağına dair haberleri görmedim ama konu hakkında söylenecek bir şey yok."
MATIAS VARGAS KİMDİR?
Matias Vargas, 08 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya geldi. 168 cm boyunda ve 66 kilo olan Matias Vargas, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.
Kariyerine Velev altyapısında başlayan Vargas, daha sonra Espanyol ve Adana Demirspor formalarını giymişti. Vargas bu sezon toplamda 38 maça çıkarken 5 gol 13 asist üretti.
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