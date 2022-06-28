Matias Vargas için transfer açıklaması!

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MATIAS VARGAS KİMDİR?

Başkan Dursun Özbek yönetiminde Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atılmıştı.Sarı kırmızılıların, Vargas'ın bonservisine sahip olan Espanyol ile görüşme gelinde olduğu dile getiriliyordu. Öte yandan Galatasaray'ın, Vargas için 5 milyon euro bonservis önerdiği iddiaları hakimdi.İspanyol futbol adamı, yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendilerine henüz bir teklif yapmadığını ifade etti.Domingo Catoira, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;Matias Vargas, 08 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya geldi. 168 cm boyunda ve 66 kilo olan Matias Vargas, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.Kariyerine Velev altyapısında başlayan Vargas, daha sonra Espanyol ve Adana Demirspor formalarını giymişti. Vargas bu sezon toplamda 38 maça çıkarken 5 gol 13 asist üretti.