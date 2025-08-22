Mathias Ross, Plymouth ile imzaladı!

Galatasaray'a 2022/2023 sezonu yaz transfer döneminde Aalborg'dan 1.75 milyon Euro'ya transfer olan Mathias Ross, bu transfer döneminde takımdan ayrıldı. Danimarkalı stoperin yeni adresi belli oldu.
3. LİG TAKIMIYLA İMZALADI
24 yaşındaki stoper, İngiltere 3. lig ekibi Plymouth ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
G.SARAY PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 2 maçta forma giyen Ross, 1 gol kaydetti.
