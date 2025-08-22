22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Mathias Ross, Plymouth ile imzaladı!

Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross, İngiltere 3. lig ekibi Plymouth ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

22 Ağustos 2025 18:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a 2022/2023 sezonu yaz transfer döneminde  Aalborg'dan 1.75 milyon Euro'ya transfer olan Mathias Ross, bu transfer döneminde takımdan ayrıldı. Danimarkalı stoperin yeni adresi belli oldu.

3. LİG TAKIMIYLA İMZALADI

24 yaşındaki stoper, İngiltere 3. lig ekibi Plymouth ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

G.SARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 2 maçta forma giyen Ross, 1 gol kaydetti.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
