Martin Ödegaard: 'Aptalca şeyler yapıyoruz'

İngiltere Premier Lig'in lideri Arsenal'in Norveçli yıldızı Martin Ödegaard, 2-2 biten West Ham United maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Tıpkı geçen hafta oynanan Liverpool maçında olduğu gibi 2-0 öne geçmelerine rağmen skoru koruyamamalarına dikkat çeken Ödegaard, "Geçen haftayla aynı şeyleri yaşadık. Maça iyi başladık ama sonra nedense durduk. Rakibin oynamasına izin verdik. İstedikleri gibi oynamalarına müsaade ettik. Bu bizim suçumuz. Topla çok aptalca şeyler yapmaya başladık. Uzun toplarla oynamalarını izledik." ifadelerini kullandı.
Ligdeki şampiyonluk şanslarını değerlendiren yıldız oyuncu, "Hala ligin zirvesindeyiz. Her şey bizim elimizde. Bunu unutmamalıyız. Bir sonraki maçı kazanmalıyız."diyerek sözlerini noktaladı.
Tıpkı geçen hafta oynanan Liverpool maçında olduğu gibi 2-0 öne geçmelerine rağmen skoru koruyamamalarına dikkat çeken Ödegaard, "Geçen haftayla aynı şeyleri yaşadık. Maça iyi başladık ama sonra nedense durduk. Rakibin oynamasına izin verdik. İstedikleri gibi oynamalarına müsaade ettik. Bu bizim suçumuz. Topla çok aptalca şeyler yapmaya başladık. Uzun toplarla oynamalarını izledik." ifadelerini kullandı.
Ligdeki şampiyonluk şanslarını değerlendiren yıldız oyuncu, "Hala ligin zirvesindeyiz. Her şey bizim elimizde. Bunu unutmamalıyız. Bir sonraki maçı kazanmalıyız."diyerek sözlerini noktaladı.
🏆Kim şampiyon olur?
🔴Arsenal'in fikstürü
31 Maç - 74 Puan
🏠 Southampton
✈️ Man City 🔥
🏠 Chelsea
✈️ Newcastle
🏠 Brighton
✈️ Nottingham
🏠 Wolves
🔵Manchester City'nin fikstürü
30 Maç - 70 Puan
✈️ Brighton
🏠 Arsenal 🔥
✈️ Fulham
🏠 West Ham
🏠 Leeds
✈️ Everton
🏠…
— Sporx (@sporx) April 16, 2023
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