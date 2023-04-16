Martin Ödegaard: "Aptalca şeyler yapıyoruz"

Arsenal'in Norveçli yıldızı Martin Ödegaard, 2-2 biten West Ham United maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Martin Ödegaard: 'Aptalca şeyler yapıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2023 18:45
İngiltere Premier Lig'in lideri Arsenal'in Norveçli yıldızı Martin Ödegaard, 2-2 biten West Ham United maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tıpkı geçen hafta oynanan Liverpool maçında olduğu gibi 2-0 öne geçmelerine rağmen skoru koruyamamalarına dikkat çeken Ödegaard, "Geçen haftayla aynı şeyleri yaşadık. Maça iyi başladık ama sonra nedense durduk. Rakibin oynamasına izin verdik. İstedikleri gibi oynamalarına müsaade ettik. Bu bizim suçumuz. Topla çok aptalca şeyler yapmaya başladık. Uzun toplarla oynamalarını izledik." ifadelerini kullandı.

Ligdeki şampiyonluk şanslarını değerlendiren yıldız oyuncu, "Hala ligin zirvesindeyiz. Her şey bizim elimizde. Bunu unutmamalıyız. Bir sonraki maçı kazanmalıyız."diyerek sözlerini noktaladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery