Marsilya - Saint Etienne maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

Marsilya ile Saint Etienne Fransa Ligi'nin 4. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Marsilya'nın galibiyetine 1,51 oran verilirken beraberliğe 3,35 ve Saint Etienne'in galibiyetine ise 4,00 oran belirlenmiş durumda. Mata 2,5 ALT 1,80 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,62 oranıyla bültende yer alıyor.
MARSİLYA - SAINT ETIENNE MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Marsilya ile Saint Etienne'in karşı karşıya geleceği maça özel hazırlanan bahislerde İlk golü Marsilya'nın atmasına 1,40, ilk golü Saint Etienne'in atmasına 2,30 oran verilirken Gol olmaz oranı ise 10,00 olarak ortaya çıktı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,66 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,75 olarak bültende yer aldı.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Marsilya'nın galibiyetine 1,51 oran verilirken beraberliğe 3,35 ve Saint Etienne'in galibiyetine ise 4,00 oran belirlenmiş durumda. Mata 2,5 ALT 1,80 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,62 oranıyla bültende yer alıyor.
MARSİLYA - SAINT ETIENNE MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Marsilya ile Saint Etienne'in karşı karşıya geleceği maça özel hazırlanan bahislerde İlk golü Marsilya'nın atmasına 1,40, ilk golü Saint Etienne'in atmasına 2,30 oran verilirken Gol olmaz oranı ise 10,00 olarak ortaya çıktı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,66 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,75 olarak bültende yer aldı.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!