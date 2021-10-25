Marsilya-PSG maçında ilginç an!

Marsilya-PSG derbisinin 73. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Marsilya-PSG maçında ilginç an!
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25 Ekim 2021 11:38
Fransa Ligue 1 derbisinde Marsilyalı bir taraftarın sahaya atlamasıyla oyun kısa süreliğine durdu.

Maçın 73. dakikasında top Messi'nin ayağındayken Marsilyalı bir taraftar sahaya girdi.

Sahaya atlayan taraftar Messi'nin önüne geçerek PSG atağını kesti.

Marsilya cephesine tepki gösteren PSG'li futbolcular kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Taraftar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.


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