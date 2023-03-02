Marsilya penaltılarda kupadan elendi

Fransa Kupası Çeyrek Finali'nde Marsilya, sahasında Ligue 2 ekibi Annecy'i konuk etti.



Velodrome Stadı'nda oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında Marsilya penaltılarda 7-6 yenilerek turnuvadan elendi.



Maçta Marsilya'nın 29. dakikada Veretout ve 90+6'de Mughe ile bulduğu gollere Annecy 53'te Sahi ve 59'da Mouanga ile cevap verdi ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Annecy ekibi 7-6'lık üstünlükle ayrılarak yarı finale adını yazdırmayı başardı. Öte yandan 85. dakikada Alexis Sanchez bir penaltı atışından da yararlanamadı.



Mücadelede ayrıca Milli oyuncumuz Cengiz Ünder maç kadrosunda yer almadı.





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