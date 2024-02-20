Marsilya'da Gattuso gitti Gesset geldi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marsilya'da Gattuso gitti Gesset geldi
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20 Şubat 2024 14:15
Son güncelleme 20 Şubat 2024 15:16
Fransa Ligue 1'de sezona iyi başlayamayan ve şu anda 30 puanla 9. sırada bulunan Marsilya'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Marsilya resmi sitesinden yaptığı açıklamada 46 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı.

27 Eylül'de Marsilya'nın başına geçen Gennaro Gattuso 24 maç Fransız ekibiinin başında maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.46 puan ortalaması tutturdu.

YENİ HOCA AÇIKLANDI

Marsilya resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Fildişi Sahilleri'ni çalıştıran Jean-Louis Gasset'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

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