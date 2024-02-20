Marsilya'da Gattuso gitti Gesset geldi

Fransa Ligue 1'de sezona iyi başlayamayan ve şu anda 30 puanla 9. sırada bulunan Marsilya'da beklenen ayrılık gerçekleşti.



Marsilya resmi sitesinden yaptığı açıklamada 46 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı.



27 Eylül'de Marsilya'nın başına geçen Gennaro Gattuso 24 maç Fransız ekibiinin başında maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.46 puan ortalaması tutturdu.



YENİ HOCA AÇIKLANDI



Marsilya resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Fildişi Sahilleri'ni çalıştıran Jean-Louis Gasset'i takımın başına getirdiğini açıkladı.





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