Markus Gisdol için flaş iddia!

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, ligde kalmayı garantileyen Samsunspor'da Markus Gisdol'un yönetime ayrılık kararını ilettiği öğrenildi.



Gisdol'un ve kulübün birkaç gün içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.



Öte yandan Gisdol'un ayrılığı sonrası ise, Bundesliga 2'den teklif aldığı ve gelen tekliflerin en ciddisinin ise Hertha Berlin olduğu öne sürüldü.



Alman çalıştırıcı, 32 maçta 1.50'lik puan ortalaması ile takımın ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu. [Samsun Gazetesi]





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