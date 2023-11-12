Markus Gisdol, Beşiktaş maçında yok!

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Pendikspor maçında son düdükten sonra kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası hakem Burak Pakkan'a itirazlarda bulunan Alman teknik adam kırmızı kartla cezalandırıldı.
Gisdol, bu kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Samsunspor, millli aradan sonra Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gisdol, bu karşılaşmada kulübede yer alamayacak.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası hakem Burak Pakkan'a itirazlarda bulunan Alman teknik adam kırmızı kartla cezalandırıldı.
Gisdol, bu kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Samsunspor, millli aradan sonra Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gisdol, bu karşılaşmada kulübede yer alamayacak.
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