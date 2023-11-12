Markus Gisdol, Beşiktaş maçında yok!

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Pendikspor maçında son düdükten sonra kırmızı kart gördü. Gisdol, milli aradan sonra Beşiktaş maçında kulübede olamayacak.

Haber; Sporx.com
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Markus Gisdol, Beşiktaş maçında yok!
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12 Kasım 2023 15:37
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Pendikspor maçında son düdükten sonra kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası hakem Burak Pakkan'a itirazlarda bulunan Alman teknik adam kırmızı kartla cezalandırıldı.

Gisdol, bu kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Samsunspor, millli aradan sonra Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gisdol, bu karşılaşmada kulübede yer alamayacak.

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